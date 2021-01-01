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الاسير زكريا زبيدي يدخل الانعاش جراء تدهور صحته.. وحالة استنفار ومسيرات غضب تجوب جنين

الإثنين 13 سبتمبر 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاسير زكريا زبيدي يدخل الانعاش جراء تدهور صحته.. وحالة استنفار ومسيرات غضب تجوب جنين



جنين /سما/

أعلن جبريل زبيدي، مساء اليوم، تدهور الحالة الصحية لشقيقه الأسير أحد أبطال عملية نفق الحرية زكريا زبيدي ودخوله الانعاش

ووجه شقيق الأسير زكريا الزبيدي رسالة لاهلنا في الداخل الفلسطيني، قال فيها "إلى اهلنا بالداخل مناطق الثماني واربعين التوجة الى مستشفى شعري هتسيدك للاطمئنان عن اخي زكريا فزعتكم ايها الاحرار انقذو زكريا وطمئنونا عن وضعه الصحي"

في سياق متصل، دعت كتائب شهداء الاقصى عبر مكبرات الصوت في المساجد الى النفير العام في جنين وذلك في اعقاب انباء تدهور حالة الاسير زكريا الزبيدي ودخوله الانعاش.

وأفادت مصادر محلية، باستنفار كبير للأهالي ومقاومين وانطلاق مسيرات غضب في شوارع مدينة جنين عقب الأنباء عن تدهور صحة الأسير زكريا زبيدي.

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#زكريا الزبيدي #الاسرى الستة #سجن جلبوع #تدهور صحة زكريا الزبيدي

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