اسرائيل تفرض حظرًا على نشر تفاصيل إحباط عملية كبيرة كانت ستقع اليوم

القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن تم حظر نشر تفاصيل إحباط عملية كبيرة كانت ستقع اليوم.

وبحسب الموقع، فإن الانتشار المكثف للقوات الإسرائيلية بما في ذلك عناصر جهاز الشاباك أدى لإحباط العملية التي لم يكشف عن تفاصيلها.

وكانت مصادر اعلامية اسرائيلة قد ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية تجري أعمال بحث عن شخص هدد بتنفيذ عملية في مستوطنة جفعات عوز في مرج ابن عامر شمال إسرائيل.



واوضح موقع والا أن هناك خشية من إقدام الشخص على اقتحام المستوطنة، بعد نشره مقطع فيديو على شبكة Tiktok وأعلن عن نيته تنفيذ هجوم في الأراضي الإسرائيلية.



وأشار الموقع أن قوات الشرطة بدأت عمليات تفتيش مكثفة لاعتقاله.