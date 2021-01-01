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هذا ما تم بحثه.. بينت يصف لقائه بالرئيس المصري بـ"المهم جداً"

الإثنين 13 سبتمبر 2021 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما تم بحثه.. بينت يصف لقائه بالرئيس المصري بـ"المهم جداً"



القدس المحتلة /سما/

 قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في أعقاب اختتام زيارته لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اللقاء سيؤسس لبنية تحتية لإقامة علاقات متينة تمهيدًا لمواصلة الاتصالات بيننا.

ووفق قناة ريشت كان العبرية، وصف بينيت لدى إقلاعه بالطائرة إلى إسرائيل اللقاء بأنه كان مهمًا جدًا، وجيدًا جدًا، مشيرًا إلى أنه تم التباحث في عدد من الملفات بما فيها تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وخاصةً التجارة المتبادلة، وقضايا إقليمية ودولية.

وقال بينيت، إن خلال اللقاء تم التباحث في قضايا سياسية وأمنية واقتصادية وسبل تعزيز العلاقات بما فيه مصلحة الجانبين.

وأضاف “إسرائيل باتت تنفتح أمام دول المنطقة، والأساس للاعتراف طويل الأمد هذا هو السلام بين إسرائيل ومصر، لذا علينا في الطرفين, بذل جهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم”.

#نفتالي بينت #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي

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