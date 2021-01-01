نتنياهو يشن هجوماً حاداً على بينت

القدس المحتلة /سما/

هاجم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم المعارضة حاليًا، رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، على خلفية قراره برفع الإغلاق عن الأراضي الفلسطينية وخاصةً الضفة الغربية ما تسبب بوقوع عمليات ومحاولات طعن.

واتهم نتنياهو، بينيت بأنه اتخذ قرار رفع الإغلاق خلافًا لموقف الشرطة والقوات الأمنية في ظل الأحداث الأخيرة. كما ذكرت القناة العبرية السابعة.

وقال نتنياهو “تلقينا اليوم النتيجة المؤسفة في هجوم إرهابي على محطة الحافلات المركزية في القدس .. هذه الحكومة الفاشلة يجب أن تتوقف عن الانشغال ببقائها السياسي وأن تبدأ العمل من أجل صحتكم وأمنكم، من أجل مواطني إسرائيل”.

من جهته قال عضو الكنيست عن الليكود يسرائيل كاتس، إن يحيى السنوار قائد حماس بغزة لا يأبه بتهديد بينيت وحكومته، ويسمح بمواصلة إطلاق الصواريخ على سديروت.

وأضاف كاتس في تغريدة له عبر تويتر “بالنسبة للسنوار، فإن بينيت مجرد كتكوت لم ينبت له ريش، كل وعود بينيت بتغيير السياسة وجعل حكم سديروت كحكم تل أبيب دفنت في الكثبان الرملية بغزة”.