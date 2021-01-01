  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يشن هجوماً حاداً على بينت

الإثنين 13 سبتمبر 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشن هجوماً حاداً على بينت



القدس المحتلة /سما/

هاجم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم المعارضة حاليًا، رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، على خلفية قراره برفع الإغلاق عن الأراضي الفلسطينية وخاصةً الضفة الغربية ما تسبب بوقوع عمليات ومحاولات طعن.

واتهم نتنياهو، بينيت بأنه اتخذ قرار رفع الإغلاق خلافًا لموقف الشرطة والقوات الأمنية في ظل الأحداث الأخيرة. كما ذكرت القناة العبرية السابعة.

وقال نتنياهو “تلقينا اليوم النتيجة المؤسفة في هجوم إرهابي على محطة الحافلات المركزية في القدس .. هذه الحكومة الفاشلة يجب أن تتوقف عن الانشغال ببقائها السياسي وأن تبدأ العمل من أجل صحتكم وأمنكم، من أجل مواطني إسرائيل”.

من جهته قال عضو الكنيست عن الليكود يسرائيل كاتس، إن يحيى السنوار قائد حماس بغزة لا يأبه بتهديد بينيت وحكومته، ويسمح بمواصلة إطلاق الصواريخ على سديروت.

وأضاف كاتس في تغريدة له عبر تويتر “بالنسبة للسنوار، فإن بينيت مجرد كتكوت لم ينبت له ريش، كل وعود بينيت بتغيير السياسة وجعل حكم سديروت كحكم تل أبيب دفنت في الكثبان الرملية بغزة”.

#بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس تتساءل: لماذا فضلت إسرائيل “القبض” على الأسرى الفلسطينيين الفارين أحياء؟

"الأمن الإسرائيلي" يشير إلى المكان المحتمل لأحد الأسيرين الفارين ويؤكد صعوبة القبض عليهما

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن ظروف هروب أسرى جلبوع الستة

تفاصيل محادثات التوصل لاتفاق حول غزة: هذا ما طلبته القاهرة من حماس وتل أبيب

الإفتاء المصرية تحذر من بحث حول "إعجاز الرقم 19 في القرآن"

صحيفة عبرية: الدولة الإقليمية “العظمى” تتفاخر بـ”انتصارها” على 4 حفاة وسكين لتقطيع الطماطم

مسؤول إسرائيلي: استثمارات دول المنطقة في غزة بمركز لقاء السيسي وبينيت

الأخبار الرئيسية

نصر الله

نصر الله يعلن وصول باخرة النفط الأولى.. ويتحدث عن عملية نفق الحرية: لها دلالات كبيرة ومهمة جداً

مسؤول إسرائيلي يكشف: هذا ما طلبه نفتالي بينت من مصر بخصوص معبر رفح البري

إطلاق صواريخ غزة يقربنا من جولة جديدة: إسرائيل تستعد لاحتمال التصعيد في القدس والضفة والقطاع

الحركة الأسيرة تقرر التصعيد وتعلن مطالبها: 1380 أسيرا سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

تفاصيل محادثات التوصل لاتفاق حول غزة: هذا ما طلبته القاهرة من حماس وتل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية