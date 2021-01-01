القوى تدعو لتوسيع المشاركة في المقاومة الشعبية بكافة الأراضي الفلسطينية

جنين /سما/

أكدت القوى الوطنية والاسلامية، الوحدة الوطنية بين كل أطياف شعبنا الذي يتعرض لمحاولة بث الفرقة وإشاعة الفتنة من قبل الاحتلال وأعوانه.

ودعا المشاركون في اجتماع القوى الذي عقد، اليوم الإثنين، في بلدية جنين، بحضور المحافظ أكرم الرجوب، ورئيس البلدية فايز السعدي، ولجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، إلى توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية، في ظل سياسة الاحتلال التي تهدف لمزيد من البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وسياسة القتل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشددوا على المتابعة الفعالة لإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال في ما يسمى مقابر الأرقام أو ثلاجات الاحتلال.

وتوجهت القوى بالتحية والتقدير لأسرانا في زنازين الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة شرسة من إدارة السجون، وممارسات تعسفية بحقهم، داعية إلى توفير الحماية الدولية لهم، خاصة الأسرى المرضى.

وأكدت أهمية تعزيز ودعم صمود أبناء شعبنا في كل أرجاء الوطن، خاصة في جنين، والعمل على فك الحصار المتواصل على قطاع غزة.