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الأسير هشام أبو هواش مستمر في إضرابه منذ 28 يومًا وفقد من وزنه الكثير

الإثنين 13 سبتمبر 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير هشام أبو هواش مستمر في إضرابه منذ 28 يومًا وفقد من وزنه الكثير



الخليل / سما /

 يواصل الأسير هشام أبو هواش من مدينة دورا بمحافظة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأوضح محامي نادي الأسير جواد بولس، الذي تمكّن من زيارة الأسير أبو هواش، اليوم الإثنين، في سجن "عوفر" أنّ أبو هواش مضرب عن الطعام منذ (28) يومًا، وقد فقد من وزنه الكثير، ويعاني من أوجاع في المفاصل، لافتًا إلى أنّه سيواصل إضرابه عن الطعام حتّى تحقيق مطلبه.

وبيّن أنّه يقبع إلى جانب الأسير أبو هواش في زنازين سجن "عوفر"، الأسير شادي أبو عكر الذي يواصل إضرابه كذلك رفضًا لاعتقاله الإداري منذ (20) يومًا.

يذكر أن الأسير أبو هواش (40 عامًا) معتقل منذ تشرين أول/اكتوبر الماضي، وصدر بحقّه أمرا اعتقال إداري كل منهما 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال (هادي، ومحمد، وعز الدين، وقاس، وسبأ).

يُشار إلى أن ستة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، من بينهم الأسيرين أبو هواش وأبو عكر، إضافة إلى الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (61) يومًا، ومقداد القواسمة (54) يومًا، وعلاء الأعرج منذ (36) يومًا، ورايق بشارات منذ (23) يومًا.

#الأسير هشام أبو هواش #الاعتقال الاداري #اضراب عن الطعام

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