الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس وزراء اسرائيل

القاهرة /سما/

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية انه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

واشار السيسي الى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وحضر اللقاء كلا من: سامح شكري وزير الخارجية المصري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وآيال هولاتا رئيس مجاس الامن القومي الاسرائيلي والفريق اول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الاسرائلية بالقاهرة.