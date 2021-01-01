بنك فلسطين يتبرع بحافلة لمستشفى "المطلع" لنقل المرضى القادمين من غزة

رام الله/سما/

تبرّع بنك فلسطين لصالح مستشفى اوغستا فيكتوريا "المطلع" في القدس بحافلة مجهزة تقنياً لنقل المرضى وذوي الإعاقة القادمين من قطاع غزة والعائدين إليه، حيث تتسع المساحة الداخلية للحافلة لتستوعب عدداً من الركاب المرضى، بالإضافة الى قسم خاص بنقل ذوي الإعاقة داخل الحافلة، عبر عدد من الكراسي المتحركة، مما يمكّن مستشفى المطلع من تأمين وسيلة نقل آمنة ومريحة ومجانية للمرضى ضمن الخدمات الشاملة التي يقدمها المشفى لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لأهلنا في قطاع غزة.

وجرى تسليم الحافلة بحضور كل من السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين ووفد مرافق له من الإدارة العليا للبنك، ود. وليد نمور المدير التنفيذي لمستشفى المطلع وممثلين عن الطواقم الإدارية والطبية في المطلع.

ويسعى بنك فلسطين عبر تبرعه إلى توفير وسيلة نقل مريحة وآمنة للمرضى القادمين من قطاع غزة والعائدين إليه، حيث حرص البنك على تغطية تكاليف تجهيز الحافلة حسب الأصول والمواصفات التي قدّمها المستشفى لتتناسب مع احتياجات المرضى.

من ناحيته، أعرب السيد محمود الشوا المدير العام للبنك عن اعتزازه وأسرة البنك بالمساهمة في دعم جهود مستشفى المطلع في خدمة أبناء شعبنا، وهو أحد الصروح الطبية العريقة في القدس، وتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته الطبية للمرضى من قطاع غزة خاصة مرضى السرطان. ليأتي هذا التبرع تجسيداً لمسؤوليته المجتمعية، وتكريساً لتعهّده بمواصلة دعم أبناء شعبنا أفراداً ومؤسسات في كافة المناطق.

وأكد الشوا أن بنك فلسطين حرص على دعم أهلنا في قطاع غزة ومساندة مستشفى المطلع كونه مؤسسة مقدسية، من أجل التخفيف من معاناة أهلنا في القطاع وتأمين الكرامة وراحة المرضى والأهالي المرافقين لهم. وأردفقائلاً: "نشعر بالأوجاع والآلام التي يعانيها المرضى من الكبار والأطفال وذووهم من أبناء شعبنا في القطاع، لاسيّما مع صعوبات التنقل ما بين القدس وقطاع غزة، ونُدرك أهمية الدور الذي يضطلع به مستشفى المطلع لتقديم العلاج اللازم ولتأمين تنقل المرضى من وإلى المستشفى، لذا بادرنا إلى المساهمة في توفير الحافلة وتسهيل مهمة نقل المرضى من قطاع غزة من وإلى المستشفى".

بدوره، شكر الأستاذ وليد نمور بنك فلسطين على تبرعه السخي الذي يأتي استمراراً لدعمه المتواصل للمستشفى من أجل خدمة المرضى. وأضاف نمور أن إدخال خدمة التوصيل للمرضى من وإلى حاجز بيت حانون (إيرز) بشكل يومي ودوري يسهّل جداً على المرضى الوصول للعلاج بطريقة مريحة ومحترمة ويزيد من سهولة التزامهم بجدول العلاج والمواعيد، كما أنه يأتيمكمّلاً للخدمات الشاملة والمساندة التي يقدمها المستشفى للمرضى بالإضافة للعلاج.

وأوضح الأستاذ وليد نمور أن 35% من مرضى مستشفى المطلع هم من أهلنا من قطاع غزة، مؤكداً أن المستشفى مستمر بخططه التطويرية من أجل استيعاب المرضى وتقديم أفضل وأحدث العلاجات لهم.

ويلتزم بنك فلسطين بتخصيص ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات المجتمعية تنفيذاً لرؤيته المتمثلة في إسناد المجتمع عبر المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية على السواء. ويوجه البنك دعمه لمختلف القطاعات، مخصصاً جزءاً كبيراً من هذا الدعم لصالح القطاع الصحي لتمكينه من تطوير الخدمات الطبية المقدمة لأبناء شعبنا.