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هل ستكون غزة أمام جولة قتال جديدة؟

الليكود مهاجما بينت: حماس والجهـاد تحاولان جرنا لصراع.. والسنوار يعتبر نفتالي كتكوت لم ينبت ريشه

الإثنين 13 سبتمبر 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود مهاجما بينت: حماس والجهـاد تحاولان جرنا لصراع.. والسنوار يعتبر نفتالي كتكوت لم ينبت ريشه



القدس المحتلة / سما /

هاجم يسرائيل كاتس القيادي في حزب الليكود الاسرائيلي، رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينت، قائلا: "السنـوار لا يأبه بأي تهديدات تصدرها حكومة بينيت ويواصل إطلاق الصواريخ على سديروت".

وأشار كاتس في تصريحات اوردتها وسائل اعلام اسرائيلية، الى أن "السنوار يعتبر نفتالي بينت كتكوت لم ينبت له ريش، موضحا أن كل وعود بينت بتغيير السياسة وجعل حكم سديروت كحكم تل أبيب دفنت في الكثبان الرملية في غزة".

بدوره، توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست رام بن باراك أن تكون جولة قتال جديدة في غزة في المستقبل القريب.

فيما قال عضو الكنيست الاسرائيلي عم الليكود يوآف غالنت: "يبدو أن حماس والجهـاد تحاولان جرنا إلى صراع بطيء وطويل".
 

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