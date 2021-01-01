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"مصر للطيران" تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي

الإثنين 13 سبتمبر 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مصر للطيران" تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تقوم شركة الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران"، بتشغيل خط منتظم من القاهرة إلى مطار بن غوريون، وذلك لأول مرة منذ عقود.

وحسب موقع إسرائيل 24 إن الشركة ستطير في طائراتها الرسمية وليس تحت العلامة التجارية التابعة لها وليس تحت اسم شركة "سيناء للطيران"، وفي المرحلة الأولى، ستكون هناك أربع رحلات أسبوعيًا.
 
ولم تصدر الشركة المصرية أي بيان رسمي بشأن تسيير رحلاتها إلى تل أبيب حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.
 
وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، اليوم الاثنين، إلغاء الحد الأقصى لعدد الركاب من إسرائيل إلى سيناء عبر معبر طابا. في الأشهر الأخيرة، 
 
وأضافت ميخائيلي، "فتح المعبر دون تحديد لعدد الرسوم هو خطوة أخرى في تعزيز التعاون مع مصر والحفاظ على تنقل النساء والرجال الإسرائيليين".
 
جاء هذا بعد أن أعلنت مصر، قبل نحو أسبوع، أنها تعمل أيضًا على استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس حول قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة. وتشهد العلاقات الإسرائيلية- المصرية خلال الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، وسط قيام مصر بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس" بقطاع غزة.
 

#الطيران المصرية #مطار بن غوريون #اسرائيل #مصر

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