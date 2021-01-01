الحركة الأسيرة تستعد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة.. وهذه الشخصيات في دائرة الاستهداف

رام الله / سما /

قال مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري، إن إدارة السجون تحاول تحميل أسرانا الأبطال مسئولية عجز وفشل المنظومة الأمنية الصهيونية والاستفراد بالأسرى من خلال إتخاذ جملة من القرارات والإجراءات العقابية بحقهم من تشتيت وقمع ونقل وإعلاق مرافق السجون

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن أسرى قسم 3 في سجن جلبوع تعرضوا في الثامن من هذا الشهر لإعتداء همجي من قبل إدارة السجون يعكس صورة الإرهاب والتنكيل المنظم

وأشار الى أن أسرى قسم 3 في سجن جلبوع الذين نقلوا لسجن شطة الملاصق له تعرضوا للضرب والشتم والتنكيل ووضعهم داخل الغرف دون أدنى مقومات للحياة

وبين، أن الخطير في الإعتداء على أسرى قسم 3 في سجن جلبوع أن إدارة السجون وبإيعاز من منظومتها الأمنية أعدت قائمة بأسماء قيادات ورموز الأسرى واستدعتهم واحداً تلو الآخر وأهانتهم بشكل متعمد واعتدت عليهم بالضرب والشتم والإذلال

ونوه الى أن أمام ما تعرض له الأسرى تداعت الهيئات القيادية للأسرى للانعقاد والتشاور لبحث سبل مواجهة السجان وقد أقرت العديد من الخطوات

ووفق الفاخوري، فإن الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى، مشيرا الى أن مدير سجن جلبوع، مدير سجن شطة، ضابط أمن سجن جلبوع، ضابط أمن سجن شطة والضابط المدعو زاهر فارس أصبحوا في دائرة الاستهداف المباشر من قبل الأسرى

وأكد أن الحركة الأسيرة ماضية في الإعداد والاستعداد لخوص المعركة الاستراتيجية المرتقبة في حال أصرت إدارة سجون الاحتلال على إجراءاتها القمعية

ودعا مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري، كافة أبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم إلى الاصطفاف خلف قضية الأسرى ونصرتهم في قضيتهم العادلة، كما دعا المؤسسات الدولية والقانونية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الوقوف عند مسئولياتها وأخذ دورها الحقيقي والفاعل تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين

ودعا الفاخوري في ختام تصريحاته، السلطة الفلسطينية إلى أخذ دورها بشكل فاعل والدفاع عن الأسرى وإطلاق يد المقاومة وأبناء شعبنا في الضفة الغربية لنصرة قضية الأسرى