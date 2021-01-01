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” التربية” تطلق تدريباً لمعلمي العلوم والرياضيات

الإثنين 13 سبتمبر 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
” التربية” تطلق تدريباً لمعلمي العلوم والرياضيات



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم تدريباً لمعلمي العلوم والرياضيات، ضمن برنامج تطوير تعليم العلوم والرياضيات، بالتعاون مع فريق من الخبراء اليابانيين، وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا.

ويستهدف التدريب في هذه المرحلة معلمي العلوم والرياضيات في 40 مدرسة حكومية من الضفة وقطاع غزة، بواقع 20 ساعة تدريبية، يتبعها لقاءات وأيام دراسية أخرى للمتابعة ومناقشة المهمات التي يكلف بها المعلمون.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد، مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان أهمية هذا البرنامج وأهدافه في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، الذي يهدف بشكل أساس إلى تطوير أداء المعلمين في الحصص الصفية من حيث التخطيط للتدريس، والتقويم التكويني والنشاطات التفاعلية الصفية وغيرها من مكونات التدريب، معرباً عن شكره لفريق الخبراء اليابانيين ولوكالة جايكا على التعاون والدعم.

بدوره، شكر رئيس الفريق الياباني كوجي ساتو المشاركين وفريق العمل من الوزارة على التعاون في إنجاح فعاليات البرنامج، آملاً أن يحقق التدريب الغايات المرجوة منه.

يشار إلى أن هذه المرحلة الأولى من تدريب المعلمين، سيعقبها تدريبات لتطال معلمي العلوم والرياضيات في 500 مدرسة حكومية في فلسطين.

#التربية والتعليم

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