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وقفة تضامنية مع الأسرى أمام بلدية نابلس

الإثنين 13 سبتمبر 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى أمام بلدية نابلس



نابلس / سما /

 نظمت نقابة العاملين في بلدية نابلس الاثنين وقفة دعم وإسناد وتضامن مع الأسرى أمام مبنى البلدية، بمشاركة لجنة إدارة البلدية.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات تؤكد وقوفهم إلى جانب الأسرى أمام ما يتعرضون له من إجراءات قمعية وتطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم.

وأكد رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس المهندس إياد خلف وقوف البلدية إلى جانب الأسرى ورفض كل الإجراءات التعسفية ضدهم، وطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له الأسرى.

بدوره، وجه رئيس نقابة العاملين في البلدية ضرار طوقان التحية للأسرى، ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانبهم وإسنادهم في معركتهم ضد اجراءات ادارة السجون.

من جانبه، قال منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان أن الأسرى الستة الذين نالوا حريتهم من سجن “جلبوع” كسروا هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية الاسرائيلية، وبرهنوا ان التوق للحرية ليس له حدود.

وأضاف أن إدارة السجون تريد استعادة هيبتها عبر كسر إرادة الأسرى بالقمع والتنكيل والبطش.

#بلدية نابلس #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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