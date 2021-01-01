لجنة دعم الأسرى في نابلس تطالب “الصليب الاحمر” بالتحرك لاجل الاحرار الاربعة المعاد اعتقالهم والاسرى المضربين

نابلس / سما /

قام وفد من اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، اليوم الاثنين، بزيارة مكتب هيئة الصليب الاحمر الدولي في المدينة وتسليم مسؤولي المكتب رسالتين عاجلتين اعربت فيهما اللجنة عن خشيتها وقلقها على حياة اسرى نفق الحرية الاربعة الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم، وعلى حياة الاسرى المضربين عن الطعام.

وطالبت الرسالة الاولى “الصليب الاحمر” بالقيام بزيارة عاجلة وطارئة للاسرى الاربعة الذين اعيد اعتقالهم بعد انتزاعم لحريتهم من سجن “جلبوع” وهم: زكريا الزبيدي ومحمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب قادري. وشددت على ضرورة متابعة الاوضاع الصحية لهؤلاء الاسرى، خاصة في ظل توارد معلومات عن تعرضهم للتعذيب، ونقل احدهم وهو الزبيدي الى مستشفى “رمبام”. وحملت الرسالة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الاربعة.

أما الرسالة الثانية فتعلقت بالاسرى المضربين عن الطعام وتدهور احوالهم الصحية، وهم الاسير مقداد القواسمة من الخليل المضرب عن الطعام منذ 54 يوما والموجود في عيادة سجن الرملة، والاسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يوما،

والأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 46 يوما، وهشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 28 يوما، والاسير رايق بشارات المضرب عن الطعام منذ 23 يوما، والاسير شادي ابو عكر المضرب عن الطعام منذ 20 يوما.

وطالبت اللجنة الوطنية، في رسالتيها، هيئة الصليب الاحمر الدولي وجهات الاختصاص بضرورة مضاعفة الجهود لحماية الأسرى من الحرب التي تشنها إدارة سجون الاحتلال بحقّهم.

هذا وقد ضم الوفد امين سر حركة “فتح” في نابلس محمد حمدان، وعدد من اعضاء لجنة الاقليم، ومنسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان وعدد من اعضاء اللجنة.