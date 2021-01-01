فوز فريق طلابي من جامعة النجاح بالمركز الثاني للجائزة الإقليمية في أكبر مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي

نابلس / سما /

فاز فريق PaLotus من قسم هندسة الحاسوب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية بالمركز الثاني للجائزة الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط و إفريقيا في مسابقة OpenCV AI Competition، وهي أضخم مسابقة على مستوى العالم في مجال رؤية الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تنظمها مؤسسة OpenCV أكبر المؤسسات في هذا المجال بدعم من شركتي Intel و Microsoft.

وتم الإعلان عن فوز 19 فريقاً في المرحلة النهائية للمسابقة على مستوى العالم من أصل 1400 فريقاً مشاركاً من أكثر من 100 دولة حول العالم، وكان فريق جامعة النجاح PaLotus، المكون من الطالبتين سلسبيل دراغمة وعائشة مرمش، وبإشراف الدكتور أنس طعمة من ضمن هذه الفرق الفائزة، وحصل على المرتبة الثانية على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم تقديم مقترحات للأفكار خلال المرحلة التمهيدية للمسابقة، وتم تنفيذها على شكل مشاريع عملية خلال المرحلة النهائية، وتم توزيع الفرق على 6 مناطق جغرافية حول العالم، حيث شهدت المسابقة منافسة عالمية كبيرة جداً من مختلف القطاعات المتخصصة في مجال رؤية الآلة والذكاء الاصطناعي مثل جامعات عالمية ومراكز أبحاث وشركات متخصصة وفرق فردية.

وتقوم فكرة فريق PaLotus على أساس توفير وسائل مساعدة رخيصة الثمن نسبياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمرضى الذين يعانون من إعاقات بصرية لا يمكن علاجها باستخدام النظارات الطبية التقليدية، كالعشى الليلي وعمى الألوان، ويقوم الجهاز بالتقاط الصور ومعالجتها لتتناسب مع مرضهم واحتياجاتهم بعد تشخيصها.

وشكر الدكتور طعمة إدارة الجامعة على استجابتها السريعة وتوفير المساعدة والدعم للطلبة لاستكمال المشروع، حيث يأتي هذا الفوز بعد عدة صعوبات ومعيقات واجهت الفريق كعدم القدرة على الحصول على الأجهزة بسبب قيام سلطات الاحتلال باحتجازها وطلب عدة موافقات مكلفة وبالذات الأمنية منها، إلا أن روح المثابرة وشغف النجاح الذي كان يتحلى به الفريق ساعده ليتجاوز كافة المعيقات.

يذكر أن قسم هندسة الحاسوب شارك بمشروع آخر في المسابقة وهو فريق PalPose ، المكون من الطالبتين روان أبو دياك، وشهناز ناصر، وقد فاز في المرحلة التمهيدية من المسابقة.

وتقوم فكرته على أساس تحديد الهيكل العام لجسم الإنسان من الصور الملتقطة وتنبيه المستخدمين في حالات عدم الجلوس أو الوقوف بشكل سليم، وتشخيص الأمراض المتعلقة بالهيكل العظمي لجسم الإنسان.

يذكر أن هناك جائزة إضافية تمنح لأكثر مشروع محبوب عن كل منطقة جغرافية تعتمد على تصويت الجماهير.