موقع إسرائيلي يكشف: أسيرا جلبوع تخطيا إجراءات الأمن ووصلا الضفة

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واللا العبري مساء يوم الاثنين، أن الأسيرين الفلسطينيين تمكنا من الوصول للضفة الغربية، رغم تشديد إجراءات الأجهزة الأمنية على الحدود.

ووفقاً للموقع العبري، تشير التقديرات إلى أن الأسيرين الفارين من جلبوع أو أحدهما تمكنا من عبور السياج إلى الضفة من خلال ثغرات وتحت أنوف أجهزة الأمن.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي حرص حتى الآن على عدم الانخراط في أنشطة عملياتية في مخيم جنين على خلفية تعزيز المخيم بمسلحين من جميع المنظمات، الذين يستعدون لحماية الأسرى في حال تأكد صولهم للمخيم.