إطلاق نار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس

القدس المحتلة / سما /

أطلقت جندية إسرائيلية من "حرس الحدود"، بعد ظهر اليوم الإثنين، النار على شاب فلسطيني، بزعم أنه نفذ عملية طعن بشارع في القدس المحتلة بالقرب من محطة الحافلات المركزية.

وذكرت الشرطة الاسرائيلية، ان "منفذ عملية الطعن في القدس هو فتى من الخليل ويبلغ عمره 17 عاماً"، فيما أفادت اذاعة الجيش الاسرائليي، بأنه تم اعتقال اثنين يشتبه بهم في مساعدته على تنفيذ الهجوم بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس.

ووفق نجمة داود الحمراء، فإنه تم نقل إصابتين بجروح متوسطة إلى المستشفى بعد تعرضهم لعملية طعن في القدس "شارع يافا.

فيما أشار موقع يديعوت هشيتخ الاسرائيلي، الى ارتفاع عدد المصابين بعملية الطعن بالقرب من محطة الحافلات في القدس إلى 3 بحالة متوسطة.