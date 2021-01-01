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مسؤول إسرائيلي: استثمارات دول المنطقة في غزة بمركز لقاء السيسي وبينيت

الإثنين 13 سبتمبر 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: استثمارات دول المنطقة في غزة بمركز لقاء السيسي وبينيت



القدس المحتلة / سما /

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ اليوم، الإثنين، برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

وكانت الرقابة الإسرائيلية قد فرضت حظر نشر عن اللقاء من توضيح أسباب ذلك، لكن وسائل إعلام مصرية أكدت انعقاد اللقاء لاحقا اليوم، استنادا إلى بيان الرئاسة المصرية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أنه "يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن "اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود اعادة احياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأشارت تقارير في وقت سابق، اليوم، أن طائرة تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية اقلعت من مطار بن غوريون قرب تل أبيب وتوجهت إلى شرم الشيخ. وفي موازاة ذلك أقلعت طائرة تابعة للحكومة البحرينية من المنامة، وتوقفت في دبي، ثم توجهت إلى شرم الشيخ، من دون تفاصيل أخرى.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إنه "سيكون في مركز اللقاء جهدا مصريا لدفع استثمارات لدول المنطقة في قطاع غزة. وهناك اهتمام كبير في الموضوع من جانب رجال أعمال في دول المنطقة والمصريون لا يريدون ألا يلحقوا بالقطار" حسبما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

ويعقد اللقاء في شرم الشيخ في وقت ارتفع فيه مستوى التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة، إثر غارات إسرائيلية وإطلاق قذائف صاروخية من القطاع، وفي تتوسط مصر بين الجانبين في موضوع إعادة الإعمار في القطاع.

#اسرائيل #مصر #نفتالي بينت #عبد الفتاح السيسي #قطاع غزة

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