الاونروا تكرم مهندس وكالة ناسا والطالب السابق في مدارسها لؤي البسيوني

القدس المحتلة / سما /



كرمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم طالبها السابق والعضو الحالي في فريق وكالة ناسا للكهرباء والطاقة لؤي البسيوني.

وقال بيان الاونروا انه "في نيسان 2021، قامت المروحية المريخية التابعة لوكالة ناسا والتي ساعد لؤي في هندستها، باستكمال رحلتها الأولى إلى المريخ وان هذا الإنجاز التاريخي هو نتاج سبع سنوات من العمل الشاق من قبل لؤي وبقية الفريق في ناسا" موضحة "البسيوني كان طالب في مدرسة بيت حانون التابعة للأونروا في غزة، قد غادر القطاع المحاصر في عام 1998 لمتابعة تعليمه العالي في الولايات المتحدة".



وتقدم الأونروا حاليا التعليم لأكثر من 286,645 طالبا وطالبة في 278 مدرسة تابعة للوكالة في جميع أنحاء غزة.

وتابع البيان "بدأت الانتفاضة الثانية بعد فترة وجيزة، وعمل الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي نتج عنها على منع لقاء لؤي بعائلته لمدة 10 سنوات بين 2002-2012. إن استمرار الحصار يحد من وصوله إليهم مثلما يجعل من المستحيل على أسرته زيارته في الولايات المتحدة والاحتفال بإنجازاته".

وفي معرض تسليطه الضوء على نجاح لؤي قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في خطابه الأخير أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الأخير، “إن إنجازات لؤي مثيرة للإعجاب وهي تكريم للذكاء والشجاعة الذي يمتلكه. إن تركه لغزة في شبابه وعدم قدرته على رؤية أسرته لسنوات لم يمنع لؤي من تحقيق حلمه: ذهب من غزة إلى وكالة ناسا! يا له من إلهام لآلاف الشباب واللاجئين الشباب" موضحا " افاق الآمال والأحلام لهذا الجيل القادم من الفنانين والعلماء وأقرانهم تتعدى حدود السماء".

