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سلطة المياه وجمعية قطر الخيرية توقعان اتفاقية تعاون

الإثنين 13 سبتمبر 2021 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ومدير جمعية قطر الخيرية في فلسطين حذيفة جلامنة، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بهدف بلورة أطر وآليات التعاون بين الطرفين في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكات ومنشآت المياه والصرف الصحي المتضررة في مخيم المغازي بقطاع غزة.

وتأتي الاتفاقية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون المستمر بين سلطة المياه، وجمعية قطر الخيرية المستندة إلى رؤية مستقبلية تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والأمن المائي والغذائي، وتحقيق التوزيع العادل لمصادر المياه بين القطاعات المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة لهذه المصادر من خلال حمايتها، والإدارة الناجعة والمنصفة لكافة المصادر المائية.

وأشاد غنيم بجهود الجمعية الداعمة للمشاريع التنموية، لا سيما التي تخدم التجمعات المتضررة.

#سلطة المياه #قطر الخيرية #اتفاقية تعاون #مازن غنيم

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