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القواسمي: ستبقى جنين القسام معقل الثورة والثوار

الإثنين 13 سبتمبر 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: ستبقى جنين القسام معقل الثورة والثوار



رام الله / سما /

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن شعبنا صامد وثابت في كل أماكن تواجده، خاصة جنين القسام معقل الثورة والثوار، رغم ما تتعرض له من حصار واعتقالات لذوي أسرانا البواسل ولمن تحرروا منهم.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي في بيان، اليوم الاثنين، إن قضية الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم، هي قضية وقصة شعب بأكمله يناضل من أجل حريته واستقلاله، وأن شعبنا موحد خلف أسراه البواسل، ويستمد قوته من إرادة الأسرى وعائلاتهم الصامدة، وشعبنا لا ينسى من ضحوا بحريتهم، من أجل كرامة وحرية شعب بأسره.

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