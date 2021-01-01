أبو بكر يطلع القنصل العام المصري على المستجدات المتعلقة بالأسرى

رام الله / سما /

اطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، القنصل العام لجمهورية مصر العربية المستشار سعيد هلال، اليوم الإثنين، على آخر المستجدات المتعلقة بقضية الأسرى، وما يتعرضون له من هجمة وحشية غير مسبوقة بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، في حين أعيد اعتقال اربعة منهم خلال اليومين الماضيين.

واستعرض أبو بكر الخطوات التصعيدية التي تشنها إدارة سجون الاحتلال ووحداتها القمعية في مختلف المعتقلات منذ نحو أسبوع، حيث تم نقل مئات المعتقلين وعزل عدد منهم ووقف الزيارات والاعتداء عليهم واستفزازهم وحرمانهم حتى من وجبات الطعام والكنتينا في بعض الأيام.

وناقش الطرفان موضوع المواجهة المفتوحة التي سيخوضها ابناء الحركة الأسيرة في الايام المقبلة، حيث ستبدأ بخوض إضراب مفتوح عن الطعام من قبل ممثلي الأسرى في المعتقلات لمدة أسبوع، علما بأن هذه الخطوة مرهونة باستجابة إدارة السجون لمطالبهم، بإعادة الوضع على ما كان عليه سابقا، في حين سيتطور الإضراب ليشمل كافة الاسرى في السجون إذا بقيت ادارة السجون مستمرة في إجراءاتها العقابية.

كما تناول اللقاء نقاشا مفصلا حول العديد من القضايا الهامة التي تمس الأسرى والشعب الفلسطيني، وعلى رأسها موضوع الأسيرات والأطفال، الى جانب الأسرى المرضى والأسرى القدامى.