نابلس: تسليم الصليب الأحمر مذكرة حول أوضاع الأسرى

نابلس / سما /

سلمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، اليوم الإثنين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مذكرة حول وضع الأسرى في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل إدارة سجون الاحتلال، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر اللجنة في نابلس.

وقال أمين سر حركة "فتح" في نابلس مظفر ذوقان ، إن ممثلي اللجنة الوطنية قاموا بتسليم ممثلي الصليب الأحمر رسالتين، الأولى تتعلق بالأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد أن حرروا أنفسهم من سجن "جلبوع"، والثانية بالأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وعددهم 6.

وطالبت اللجنة الوطنية، الصليب الأحمر، بالمزيد من الاهتمام والمتابعة، لقضايا الأسرى ومتابعتها، خاصة بعد التعذيب الذي مورس بحق الأسرى الأربعة بعد اعتقالهم، ونقل الأسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى "رمبام"، نتيجة التعذيب.

كما تمت الإشارة في الرسالتين إلى لحظة اعتقال الأسرى الأربعة، حيث تم قمعهم وضربهم بشكل وحشي، إلى أن وصل أسير منهم إلى المستشفى بفعل التعذيب.

كما نوهت اللجنة الوطنية إلى الأسرى الإداريين، وقالت إن الاعتقال الإداري غير قانوني وغير شرعي ويستند إلى قانون توارثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني.

وقال ذوقان إن هذه المذكرة تمثل جميع المؤسسات والفعاليات وأهالي الأسرى الذين يعيشون حالة قلق على أبنائهم، مشيرا الى أن الفعليات المساندة للأسرى مستمرة.