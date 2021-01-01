مقتل امرأة في الهند بعد تعرضها للاغتصاب والاعتداء

وكالات / سما /

قالت وسائل إعلام هندية؛ إن امرأة في الـ34 من عمرها توفيت في مدينة بومباي، بعد اغتصابها والاعتداء عليها بقضيب حديدي.

وقالت شرطة بومباي الجمعة؛ إنها تلقت اتصالا حول تعرض امرأة للضرب، حيث وجدت المرأة فاقدة الوعي وأُدخلت إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجروحها. وفقا لـ "News 18".

وألقت الشرطة القبض على الجاني بعد رصده عبر كاميرات المراقبة، بتهمتي الاغتصاب والقتل.

وحسب بيانات حكومية في الهند، فإن السلطات الهندية تلقى بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة، وهو ما يكرس فكرة أن الهند مازالت واحدة من أسوأ البلدان بالنسبة للإناث.