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نسرين طافش تتسلم جائزة التميز بفستان من التراث الفلسطيني

الإثنين 13 سبتمبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسرين طافش تتسلم جائزة التميز بفستان من التراث الفلسطيني



وكالات / سما /

تسلمت الفنانة السورية نسرين طافش جائزة التميز عن أدائها لشخصية رحاب في المسلسل المصري المداح والذي عرض في رمضان الماضي.بفستان مستوحى من التراث الفلسطيني.

ونشرت طافش عبر حسابها على انستغرام صوراً لاستلامها الجائزة وعلقت عليها كاتبة :” سعدت يوم أمس بإستلامي جائزة التميز عن أدائي لشخصية رحاب في مسلسل المداح الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة في مصر باجماع المشاهدين واشادة النقاد”.

وأضافت :” الحمدلله على نعمة النجاح و شكرا لجميع القائمين على جوائز دير جيست و شكرا لمتابعيني و جمهوري الحبيب والراقي الذي بفضل تصويته و حبه تشرفت باستلام هذه الجائزة”.

وتابعت :” أهديت هذه الجائزة لجميع صناع مسلسل المداح و على رأسهم مخرج العمل المبدع استاذ احمد سمير فرج ولبلادي سورية وفلسطين والجزائر ولكل أحبابي في الوطن العربي”.

يشار أن مسلسل المداح من بطولة الفنان المصري حمادة هلال، كما أنه يعد التعاون الثاني لطافش مع المخرج سمير فرج بعد مسلسل “ختم النمر” الذي عرض عام 2020.

#نسرين طافش #التراث الفلسطيني #جائزة التميز #فستان #المداح

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