نسرين طافش تتسلم جائزة التميز بفستان من التراث الفلسطيني

تسلمت الفنانة السورية نسرين طافش جائزة التميز عن أدائها لشخصية رحاب في المسلسل المصري المداح والذي عرض في رمضان الماضي.بفستان مستوحى من التراث الفلسطيني.
ونشرت طافش عبر حسابها على انستغرام صوراً لاستلامها الجائزة وعلقت عليها كاتبة :” سعدت يوم أمس بإستلامي جائزة التميز عن أدائي لشخصية رحاب في مسلسل المداح الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة في مصر باجماع المشاهدين واشادة النقاد”.
وأضافت :” الحمدلله على نعمة النجاح و شكرا لجميع القائمين على جوائز دير جيست و شكرا لمتابعيني و جمهوري الحبيب والراقي الذي بفضل تصويته و حبه تشرفت باستلام هذه الجائزة”.
وتابعت :” أهديت هذه الجائزة لجميع صناع مسلسل المداح و على رأسهم مخرج العمل المبدع استاذ احمد سمير فرج ولبلادي سورية وفلسطين والجزائر ولكل أحبابي في الوطن العربي”.
يشار أن مسلسل المداح من بطولة الفنان المصري حمادة هلال، كما أنه يعد التعاون الثاني لطافش مع المخرج سمير فرج بعد مسلسل “ختم النمر” الذي عرض عام 2020.