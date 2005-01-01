أصالة معلقة على زواجها : (معه حسيت أني بخير)

وكالات / سما /

بعدما انشغل الوسط الفني بأخبار زواج المطربة السورية أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن، خرجت صاحبة "بنت أكابر"، عن صمتها لتعلن ارتباطها بشكل رسمي.

ونشرت صورة عبر حسابها على "انستغرام"، وهي بالفستان الأبيض وبجانبها العريس، وكتبت "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ".

كما أضافت النجمة السورية "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر .. أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي".

وتابعت "وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

وقالت "لأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه ما يكون فيها لحظة وجع ..

عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

هذا وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أعلنت أمس، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن زواج أصالة نصري من الشاعر الغنائي، فائق حسن، مدير أعمال الفنان العراقي، ماجد المهندس.

والفنانة السورية كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

في حين تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواجها من نائب برلماني مصري وانفصالهما في يوليو/ تموز الماضي، دون تأكيد رسمي أو نفي.

أما عريس أصالة الشاعر العراقي فائق حسن، فيبلغ من العمر 52 عاما، وكان تزوج عام 2009 للمرة الأولى في حياته، إلا أنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال.

وتعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، من أشهر أغانيه: "بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت".