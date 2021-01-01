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اكتشاف أشياء تعود إلى آلاف السنين في معدة تمساح

الإثنين 13 سبتمبر 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أشياء تعود إلى آلاف السنين في معدة تمساح



وكالات / سما /

صُدم صياد أمريكي باكتشافه أشياء قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح، اصطاده مؤخرا

وعثر شين سميث بينما كان يقطع تمساحا عملاقا بطول 13 قدما قام باصطياده، على أشياء قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة، يحتمل أن سكان أمريكا الأصليين كانوا يستخدمونها

واكتشف سميث وهو يشرّح معدة التمساح، سهما قديما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية

وبحسب سميث فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.

وقال سميث في منشور على صفحته في "فيسبوك": "لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب مع عثوري على سهم في بطنه يعود لآلاف السنين"

#تمساح #صياد #امريكي #معدة #الصيد

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