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سرحان يرجح أن يبدأ إعمار غزة مطلع الشهر المقبل

الإثنين 13 سبتمبر 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرحان يرجح أن يبدأ إعمار غزة مطلع الشهر المقبل



غزة / سما /

رجح ناجي سرحان وكيل وزارة الأشعال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن يبدأ إعمار القطاع مطلع شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل من خلال المنحة القطرية.

وأشار سرحان في تصريحات لإذاعة القدس المحلية بغزة، إلى أنه تم البدء في إرسال رسائل للمواطنين بتجهيز المخططات لبدء الإعمار.

ولفت إلى أن عملية الإعمار مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع في قطاع غزة، ولا ضمانات على استمرار إدخال مواد البناء، مشيرًا إلى أن حركة المعابر هذه الأيام أفضل من الأيام السابقة ومواد البناء تدخل ولكن ليس هناك من يضمن الاحتلال.

وتوقع وكيل وزارة الأشغال بغزة أن تبدأ إجراءات إزالة برج الجوهرة خلال عشرة أيام بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن العملية قد تستمر لشهرين.

وقال سرحان، “إزالة البرج وهو في موقع استراتيجي سوف يؤثر على المنطقة، ولذلك قمنا بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث يكون هناك خطة لتحويل السير إلى شوارع بديلة”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على خطة مع الجهات المعنية ونحن بصدد اعتمادها من الجهات المنفذة.

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