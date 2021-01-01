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اللسان مؤشر حالتك الصحية

الإثنين 13 سبتمبر 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللسان مؤشر حالتك الصحية



وكالات / سما /

اللسان من أهم الأعضاء داخل الجسم، فلم يقتصر دوره على وظيفة التذوق والتحدث فحسب، بل أنه يعد جهاز إنذار ينجح في الكشف عن العلامات المبكرة للعديد من الأمراض أو نقص الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فأن لون اللسان يعطى دلالات كبيرة عن حالتك الصحية، وخلال النقاط التالية نستعرض كيف يمكن من لون لسانك تدرك مشاكلك الصحية:-

اللسان الأحمر

عندما يظهر لسانك بهذا اللون فأنه يخبرك أنك لديك نقص فى فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك، الذى يعد معدن هام لكافة العمليات البيولوجية الداخلية، لذا فلابد من تناول جرعات تسهم في زيادة مستوياته داخل جسمك.

اللسان الأبيض

قد يكون علامة للإصابة بعدو بكتيرية ناتجة عن التدخين او مؤشر للإصابة بعكوي فطية تطلق عليها القلاع الفموي.

اللسان  الأزرق

قد يكون علامة لانخفاض مستويات الأكسجين فى الدم، بسبب وجود مشاكل بالرئة والتنفس وأمراض الأوعية الدموية وأمراض الكلى.

اللسان الأصفر

قد يكون علامة للإصابة بمرض السكري أو الصدفية، وأيضا يحدث نتيجة عدوى بكتيرية تسبب جفاف الفم .

اللسان الجغرافي

وهنا يتخذ اللسان شكل الخريطة أو الشكل الجغرافى، ويكون نتيجة الإصابة بالتهابات ناتجة عن عدوى ما، لذا فهو يكون علامة على الإصابة بمرض السكري أو الإجهاد او الإصابة بنوع من انواع الحساسية.

ظهور كتل على اللسان

يكون هذا علامة على الإصابة بالحمى القرمزية وهى مرض بكتيرى  قد ينتج عنه اضطرابات فى القلب ومشاكل بالكلى.

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