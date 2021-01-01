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الاتحاد الفلسطيني يواصل تحضيراته لاستضافة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات

الإثنين 13 سبتمبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني يواصل تحضيراته لاستضافة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات



رام الله / سما /

 

يواصل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، تحضيراته على كافة المستويات الفنية والإدارية واللوجستية، لاستضافة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 التي ستقام في الهند.

وتستضيف فلسطين مباريات المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبي تايلاند وماليزيا خلال الفترة من 19 إلى 25 أيلول الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ وفود الفرق المشاركة والمراقبين وحكام البطولة بالوصول إلى أرض فلسطين بداية من عصر يوم غدٍ الثلاثاء، وستكون إقامة المنتخبات المشاركة في فندق "الميلينيوم" برام الله.

وتقام مباريات البطولة على استاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، في حين يكون استاد ماجد أسعد بالبيرة مكان إجراء تدريبات الفرق المشاركة، وفيما يلي جدول مباريات المجموعة الثامنة:

 


جدول

#تصفيات كأس آسيا #الاتحاد الفلسطيني #كرة القدم

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