وفد إعلامي فلسطيني يلتقي وزير الإعلام الأردني

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، مع وزير الاعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، في عمان، سبل تطوير المشهد الاعلامي العربي ومكانة القضية الفلسطينية فيه.

واستعرض المجتمعون خلال اللقاء دور الاعلام الفلسطيني والأردني، خاصة فيما يتصل بالإعلام الجديد وتطوراته الهائلة وما فرضه من قواعد وآليات جديدة، الى جانب الدفاع عن المحتوى في مواجهة الادعاءات والمزاعم التي تهدف الى المساس بحقيقة الرواية العربية واستهداف فلسطين والقضية الفلسطينية وموقعها المركزي بالنسبة للأمة العربية ومنزلتها العليا في الوجدان العربي.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الاعلام الأردني، ضرورة العمل من اجل المساهمة في صياغة المشهد الاعلامي العربي الذي يتوافق مع التطورات الجديدة في ظل ثورة المعلومات.

وفي الإطار ذاته، نقل المحمود رسالة من نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل ابو ردينة، أشاد خلالها بالدور الذي يلعبه الاعلام الاردني بكل ما يتصل بالقضية الفلسطينية.

وأشار الى أن ذلك يستند الى روابط الأخوة وروح المحبة التي تسود العلاقة بين فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وشدد على ضرورة العمل الاعلامي الجاد للاستفادة من التطورات الهائلة على صعيد الاعلام في سبيل تشكيل حامل إعلامي يتسع بجدارة للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويستطيع نقلها الى العالم.

من جانبه، أشاد ابو بكر، بالإعلام الأردني وحرصه على جعل القضية الفلسطينية العنوان الرئيسي بالنسبة لكافة قضاياه ومعالجاته، وأكد استعداد النقابة لدعم كافة الخطوات المتعلقة بتطوير المشهد الاعلامي العربي بما يخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد على جهوزية النقابة للمشاركة الفاعلة في أية خطوات من شأنها تفعيل وتطوير عمل الآلة الاعلامية والحفاظ على تقديم الحقيقة ضمن توسيع مساحات الحرية.

وحضر اللقاء نقيب الصحفيين الأردنيين ينال برماوي، ورئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب عبد الوهاب زغيلات، ومدير مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية في الأردن نضال منصور.