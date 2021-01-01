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قرارات حاسمة لنادي التفاح بعد الهبوط للأولى

الإثنين 13 سبتمبر 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات حاسمة لنادي التفاح بعد الهبوط للأولى



غزة / سما /

كشف نادي التفاح الرياضي, عن قرارات حاسمة بخصوص الفريق الأول, بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وأكد التفاح, خصم 40% من قيمة عقد جميع أفراد الفريق الأول من لاعبين وجهاز فني, بسبب عدم الظهور بالمستوى المطلوب في دوري الممتازة.

كما جدد التفاح ثقته بالجهاز الفني الحالي المكون من المدرب توفيق الهندي, ومساعده صادق لولو, ومدرب الحراس أشرف حميد.

كذلك أعلن النادي عن تشكيل لجنة فنية للتعاقد مع اللاعبين للموسم القادم, برئاسة رامي غزال, وعضوية إبراهيم القطاع، وجهاد حمادة، وفؤاد الميدنة، وصادق لولو.

#نادي التفاح #دوري الأولى

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