الصحة: نحن في خِضم الموجة الرابعة من كورونا وعلى الجميع تلقي اللقاح

رام الله / سما /

أكد مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة د. سامر الاسعد اننا الآن في خضم الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وهذا ما تم ملاحظته خلال الاسابيع الاخيرة، حيث تصاعد المنحنى الوبائي وتجاوزنا حاجز الألف والالفيّ حالة يومياً.

واوضح الاسعد في حديثه لبرنامج "يصبحكم بالخير "، ان هناك تزايد في اعداد المرضى الذين يحتاجون الى تلقي اللقاح ونسبة الاشغال في المستشفيات بالاضافة لاعداد الوفيات التي تتزايد يوميا.

وبيّن ان هناك حالة من الاستهتار وعدم المبالاة في موضوع الفايروس، بحيث يوجد هناك تجمعات وعدم التزام بالتباعد والاجراءات الوقائية، ونحن نمر بمرحلة حساسة جدا في ظل الحملة الواسعة التي اطلقتها وزارة الصحة للتطعيم و لابد ان يتزامن معها الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وقال الاسعد في حديثه الاذاعي ان الحكومة كانت قد اعلنت الاسبوع الماضي جملة من الاجراءات من ضمنها الحد من التجمعات، ولكن ما نريد التنويه له ان يكون لكل شخص شعور بالمسؤولية الشخصية بحماية نفسه بالدرجة الاولى.

ولفت الاسعد ان الاصابات في المستشفيات تتركز في المحافظات الشمالية من الضفة مثل نابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية بحيث تم رصد العديد من الحالات التي ظهر عليها الاعداد حيث وصل عددها الى فوق 170 و يوجد بالعناية المركزة 70 مريض وقرابة الـ 15 مريضاً بوضع حرج على اجهزة التنفس الاصطناعي وهذا يدلل على دخول الموجه الرابعة.



وافاد ان وزارة الصحة قد بدأت في حملة التطعيم وشملت جميع القطاعات وهي تسير بشكل جيد بحيث تم استهداف طلاب الجامعات واعطاء اللقاحات بشكل كبير لعدد منهم وشملت الحملة طلبة المدارس بحيث تم تطعيم الصفوف العاشر والحادي والثاني عشر والخطة المستقبلية هي التوسع لصفوف اخرى.

ودعا المواطنين الى ضرورة تلقي اللقاح وعدم العزوف عن التطعيم.