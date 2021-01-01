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بلدية غزة تعقد ورشة لتنظيم موقف السيارات في شارع عمر المختار - سما الإخبارية

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بلدية غزة تعقد ورشة لتنظيم موقف السيارات في شارع عمر المختار

الإثنين 13 سبتمبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت بلدية غزة ورشة عمل حول تنظيم وإدارة مواقف السيارات في شارع عمر المختار، للتخفيف من الازدحام المروري وتنظيم حركة السير في المنطقة الممتدة من المجلس التشريعي غرباً وحتى مفترق السرايا شرقًا، وذلك ضمن جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صناعة القرار.

 

وحضر الورشة التي عقدت في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة؛ رئيس قسم الهندسة المرورية م. سامي الشياح وعدد من العاملين في البلدية ومجموعة من المواطنين المهتمين وصحفيين ونشطاء مجتمعين.

 

وقدم م. سامي الشياح توضيحا عن أهمية تنفيذ هذه الخطوة لتنظيم حركة السير وتقليل الازدحام المروي في المنطقة وتطوير المدينة وتوفير الأماكن المناسبة للمواطنين للوقوف فيها.

 

وأوضح أن هذه المواقف ستكون متاحة لمدة ساعتين فقط خلال اليوم وستقوم البلدية بمتابعتها لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لاستفادة أكبر عدد ممكن منها خلال اليوم، ولمنع وقوف بعض السيارات لساعات طويلة مما يتسبب بازدحام مروري.

 

وأكد الشياح أن بلدية غزة تشجع المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، وتعزز شراكتها مع المجتمع المحلي في تطوير المدينة.

#بلدية غزة #شارع عمر المختار #السيارات

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