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مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 245% الشهر المنصرم

الإثنين 13 سبتمبر 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤشر دمغ الذهب يسجل ارتفاعاً بنسبة 245% الشهر المنصرم



رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، إن مؤشر دمغ المعادن الثمينة، سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 245% خلال شهر آب المنصرم، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020.

ووفق بيانات مديرية المعادن الثمينة، فقد بلغت كمية الذهب الواردة لأغراض الدمغ نحو طن وخمسمائة وثمانين كيلوغراما تقريبا، في حين بلغت الإيرادات نحو مليون وأربعمائة وتسعون ألف شيقل تقريبا.

وأظهرت البيانات ارتفاعا في الكميات الواردة إلى المديرية بنسبة 245%، وفي الإيرادات المحققة بنسبة 229% عن الشهر نفسه من العام السابق، الذي عانى من الآثار السلبية لجائحة "كورونا" وما نتج عنها من تراخ في الأسواق بشكل عام، لا سيما المعدن النفيس.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آب (1783 دولارا)، انخفاضا بنسبة 9.5%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم، حيث سجل فيه متوسط سعر الأونصة (1968) دولارا.

وأشار تقرير المديرية إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر المنصرم 17 جولة تفتيشية، شملت 43 محلا ومصنعا.

#مؤشر دمغ الذهب #دمغ الذهب #الذهب #وزارة الاقتصاد

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