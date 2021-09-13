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ابو حسنة: لا علاقة للاونروا بالمنحة القطرية …

الإثنين 13 سبتمبر 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة: لا علاقة للاونروا بالمنحة القطرية …



غزة/سما/

أكد عدنان ابو حسنة المتحدث باسم وكالة الغوث اليوم الاثنين 13/9/2021 ، ان "الأونروا" ليس لها علاقة بالمنحة القطرية على الاطلاق ولم ترسل اية رسائل للمواطنين، إنما الجسم المسؤول عنها هو الأمم المتحدة .

وبين ابو حسنة خلال تصريحات لصوت الشعب ان الرسائل التي وصلت للمواطنين هي مساعدات تصرف سنوياً لعدد محدود من الأسر التي تعاني من ظروف صعبة جدًا، ليس لها صلة بالمنحة القطرية.

وبشان الاعمار ، قال ابو حسنة ان الوكالة هي جزء من عملية إعادة الإعمار، وقمنا بعمليات حصر للأضرار الجزئية من عدوان 2021 ونتابع التطورات السياسية حول هذا الأمر ، موكداً انه لا جديد في ملف إعادة الاعمار لأضرار عدوان 2014، ولا يوجد تمويل لهذا الملف.

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