الصحة بغزة: 8 حالات وفاة و1437 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاعاً في حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، أنها أجرت 4745 فحصاً مخبرياً، فسجلت ( 1437 ) اصابة جديدة، وتعافي 587 حالة، وثماني حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 147368 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 20344 حالة، واجمالي المتعافين 125796 حالة، واجمالي الوفيات 1228 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 406 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 261 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 354494 شخص.