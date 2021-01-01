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صراع خماسي مثير على لقب هداف 2021

الإثنين 13 سبتمبر 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراع خماسي مثير على لقب هداف 2021



وكالات / سما /

يسير البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب أفضل هداف في عام 2021.

ولم تشهد القائمة أي حضور عربي خاصة من جانب النجم المصري محمد صلاح المتألق بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لكنه يملك فرصة لزيادة غلته التهديفية حتى نهاية العام.

وأعدت صحيفة "ماركا" الإسبانية, قائمة تضم 5 لاعبين هم الأكثر تسجيلا للأهداف في مختلف البطولات خلال العام الجاري.

وتصدر "ليفا" القائمة برصيد 45 هدفا، ويبدو الأقرب لحسم اللقب قبل نحو 3 أشهر على نهاية العام، بالنظر للمستويات المتميزة التي يقدمها مع فريقه ومنتخب بلاده، مع تبقي مباريات دولية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحسب "ماركا"، يحتل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني المركز الثاني برصيد 38 هدفا، متفوقا على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي (36).

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي جاء في المركز الرابع برصيد 33 هدفا، متفوقا على قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد (31).

#لقب هداف #ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ #محمد صلاح #إيرلينج هالاند

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