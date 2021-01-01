ميلان يهزم لاتسيو ويواصل بدايته المثالية في الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

واصل أيه سي ميلان بدايته القوية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وحقق انتصاره الثالث على التوالي، وكان المُنافس اليوم هو لاتسيو الذي هزمه بثنائية نظيفة.

وسجل الهدف الأول للروسونيري على أرض ملعب سان سيرو رافاييل لياو في الدقيقة 45، قبل أن يُسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفه الأول في الموسم في الدقيقة 67.

جاء الهدف الأول بعد تبادل رائع للكرة بين لياو وريبيتش، ليُسكن بعدها النجم البرتغالي الكرة بمهارة في مرمى الفريق القادم من العاصمة روما.

فيما أحرز النجم السويدي إبراهيموفيتش هدف ميلان الثاني بعد دقائق من نزوله أرض الملعب بعد غياب طويل للإصابة، وذلك بعد أن وصلته الكرة امام المرمى أسكنها بسهولة.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات، ويُشاركه الصدارة فريق نابولي بنفس الرصيد، ولكن الروسونيري يتفوق بفارق الأهداف.

وسيلعب ميلان المُباراة المُقبلة له في الدوري ضد يوفنتوس على أرض تورينو يوم الأحد المُقبل، فيما سيُواجه لاتسيو فريق كالياري في نفس اليوم على أرض الملعب الأولمبي في روما.