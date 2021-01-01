فيديو.. ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو بخماسية في ليلة تألق بنزيما

وكالات / سما /

نجح فريق ريال مدريد في الفوز على منافسه الصعب سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واستضاف ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح سيلتا فيجو باب التسجيل في تلك المباراة بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب سانتي مينا.

ولكن عاد ريال مدريد سريعاً للقاء بتسجيل هدف التعادل عبر المتألق كريم بنزيما بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

سيلتا فيجو رفض الاستسلام بتسجيله الهدف الثاني عبر اللاعب فرانكو سيرفي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، دخل ريال مدريد بهدف الفوز، وبالفعل نجح في تحقيق ذلك من خلال تسجيل كريم بنزيما هدف المرينجي الثاني بالدقيقة 46.

وأحرز البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بالدقيقة 55 من عمر المباراة، وسجل الفرنسي إدواردو كامافينجا الوافد الجديد هدف المرينجي الرابع.

وأختتم كريم بنزيما مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الشخصي الثالث له، والخامس لفريقه من ركلة جزاء بالدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز كاسح للمرينجي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد عن النقطة العاشرة بالمركز الأول، بينما استمر سيلتا فيجو في مركز قبل الأخير التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.