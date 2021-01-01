ليفربول يفوز على ليدز يونايتد بثلاثية في ليلة خاصة لمحمد صلاح

وكالات / سما /

فاز فريق ليفربول عن جدارة واستحقاق بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه ليدز يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وحل ليفربول مساء اليوم الأحد ضيفاً على منافسه ليدز يونايتد، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة البريميرليج.

واستحق ليفربول تحقيق الفوز خارج أرضه على منافسه ليدز يونايتد، ليؤكد عزمه المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح أهداف ليفربول في تلك المباراة بالدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، ليصل إلى رقم تاريخي بالوصول لنادي المائة هدف في الدوري الإنجليزي، ويصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ البريميرليج.

وفي الشوط الثاني، نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي فابينيو، وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول للنقطة العاشرة بالصدارة مناصفةً مع الثنائي تشيلسي ومانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الثانية بالمركز السابع عشر.