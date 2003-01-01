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اتهامات خطيرة من تيباس إلى بيريز ولابورتا بسبب رحيل ميسي

الإثنين 13 سبتمبر 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات خطيرة من تيباس إلى بيريز ولابورتا بسبب رحيل ميسي



وكالات / سما /

عاد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للهجوم على كلٍ من فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا في مقابلة مع صحيفة سبورت الكاتالونية، وقد وصف رئيس الريال بأنه اختطف برشلونة.

قال تيباس في حديثه الذي تطرق به للعديد من القضايا الساخنة مثل رحيل ليونيل ميسي : “أعرف على وجه اليقين أن رحيله لم يكن لأسباب مالية..كان من الممكن منع رحيله”.

واصل: “رحيل ميسي هو الأكثر إيلاً لأنني شخصياً أعتبره الأفضل في التاريخ، لم يكن يستحق الرحيل بهذه الطريقة من برشلونة إلى أي نادٍ أو أي دوري آخر”.

واصل: “لقد اتفق برشلونة بالفعل مع صندوق CVC- والذي كان سيُمكن برشلونة من الحصول على 270 مليون يورو-، حتى قال ريال مدريد لا ومن ثم تغيّر موقف برشلونة”.

وواصل تيباس حديثه الخطير والذي به إشارة إلى مستقبل برشلونة الاقتصادي: “يمكن أن يحدث مثلما حدث في عام 2003..عندما اتهم لابورتا جاسبارت بالخسائر وقادته مجموعة من الشركاء إلى المحكمة..لقد تسبب فيروس كورونا كذلك في خسارة 200 مليون”.

#خافيير تيباس #ميسي #فلورنتينو بيريز #برشلونة

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