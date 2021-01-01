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نقل الاسير السابق المصاب بالسرطان حسين مسالمة إلى الجمعية العربية

الإثنين 13 سبتمبر 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الاسير السابق المصاب بالسرطان حسين مسالمة إلى الجمعية العربية



رام الله / سما /

​قال نادي الأسير الفلسطيني، انه سيتم نقل الاسير السابق حسين مسالمة من مستشفى هداسا إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت لحم، ظهر اليوم الاثنين، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضح رئيس نادي الاسير عبد الله زغاري لمراسل معا، إن الأسير السابق المصاب بسرطان الدم حسين مسالمة من بيت لحم، وصل إلى مرحلة حرجة، حيث يمكث منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي في شهر شباط/ فبراير 2021 في مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.

وأكد نادي الأسير، أنّ محاولات علاجه وصلت إلى المراحل الأخيرة، وسيتم البحث بعد نقله لبيت لحم عن مكان لعلاجه في الخارج، محملا الاحتلال المسؤولية عما وصل إليه الأسير مسالمة.

يُشار إلى أن مسالمة واجه منذ نهاية العام الماضي، تدهورا على وضعه الصحي، وعانى من أوجاع استمرت لأكثر من شهرين خلالها ماطلت إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى، ونفّذت بحقه سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، حيث كان يقبع في حينه في سجن "النقب الصحراوي"، إلى أن وصل لمرحلة صحية صعبة، ونُقل إلى المستشفى ليتبين لاحقًا أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وأن المرض في مرحلة متقدمة.

يذكر أن الأسير مسالمة اُعتقل عام 2002، وصدر بحقه حكما بالسّجن لمدة 20 عاما، أمضى منها نحو 19 عاما.

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