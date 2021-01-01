  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استئناف محاكمة نتنياهو بعد توقفها 3 أشهر

الإثنين 13 سبتمبر 2021 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف محاكمة نتنياهو بعد توقفها 3 أشهر



القدس المحتلة / سما /

​استأنفت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الإثنين، النظر في اتهامات بالفساد ضد رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، متعلقة بالملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بمنح امتيازات لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش.

واعترض محامو نتنياهو في بداية الجلسة على استكمال استجواب رئيس تحرير "واللا" السابق، آفي إلكلعي. ويتوقع خلال الجلسة مواصلة الاستجواب المضاد، من جانب محامي نتنياهو، لمدير عام "واللا" السابق، إيلان يشوعا، الذي يعتبر الشاهد المركزي في الملف 4000.

وجمّد القضاة محاكمة نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، وأوعزوا للنيابة العامة بإعادة إجراء تفتيش في هاتف يشوعا النقال، وتلا ذلك عطلة المحاكم السنوية. وجاء ذلك بعدما اكتشف محامو نتنياهو أنه توجد مواد أخرى في الملف، بعدما تم تسليمهم خطأ مراسلات يشوعا مع شخصيات عامة إسرائيلية ولم تظهر في مواد التحقيق.

ويتوقع أن يدعي محامو نتنياهو، وفق موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، أن نتنياهو لم يكن السياسي الوحيد الذي حصل على تغطية إعلامية داعمة، وأن يشوعا درج على منح تغطية كهذه لسياسيين آخرين ولاعتبارات مختلفة.

وكانت النيابة العامة قد أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأنها استدعت إلكلعي لاستكمال الاستجواب في الملف 4000، وذلك في أعقاب مراسلات جديدة بينه وبين يشوعا وتتعلق بطلبات لتغطية إعلامية داعمة في "واللا" وتم العثور عليها بعد إعادة تفتيش هاتف يشوعا النقال.

وحسب غعلان النيابة، فإن استكمال الاستجواب مطلوب لأن النيابة معنية باستعراض أدلة جديدة، تعزز لائحة الاتهام ضد نتنياهو، أمام المحكمة. ويتوقع أن يعارض محامو المتهمين، نتنياهو والوفيتش وزوجة الأخير، طلب النيابة.

واعتبر يشوعا في إفادته الأخيرة في المحكمة، في منتصف حزيران/يونيو الماضي، أنه "يحق لمالك صحيفة أن يقرر سياسة تحرير، شريطة أن تكون معروفة ومعلنة".

ورد محامي نتنياهو، بوعاز بن تسور، قائلا إن سياسة التحرير في "واللا" كانت داعمة لليسار، وأن طلبات ألوفيتش وزوجته تعلقت بأن تكون التقارير المنشورة متوازنة وليس الانحياز لصالح نتنياهو.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول كبير في السلطة يكشف معلومات لأول مرة عن زكريا الزبيدي

اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

هآرتس تتساءل: لماذا فضلت إسرائيل “القبض” على الأسرى الفلسطينيين الفارين أحياء؟

الامم المتحدة : غدا الاثنين صرف المنحة القطرية لـ 100 الف اسرة متعففة في غزة

"الاقتصاد مقابل الهدوء".. معاريف تكشف تفاصيل خطة "لبيد" متعددة السنوات في غزة

7 اصابات - الجيش الاسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخ أطلق من غزة باتجاه الغلاف

وزارة التعليم بغزة توضح بشأن حادثة مدرسة غازي الشوا

الأخبار الرئيسية

i

"الأمن الإسرائيلي" يشير إلى المكان المحتمل لأحد الأسيرين الفارين ويؤكد صعوبة القبض عليهما

الصحة بغزة: 8 حالات وفاة و1437 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

طعن

فيديو.. قوات الاحتلال تطلق النار على شاب قرب مفترق عصيون بزعم تنفيذه عملية طعن

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن ظروف هروب أسرى جلبوع الستة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية