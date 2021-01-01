تنمية القدس والمركز الفلسطيني للإرشاد يعقدان ورشة عمل حول آليات التدخل والنظام الوطني للتحويل

القدس المحتلة / سما /

عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة القدس بالتعاون مع المركز الفلسطيني للإرشاد ورشة عمل حول آليات التدخل والنظام الوطني للتحويل واستهدفت الورشة مرشدين المدارس التابعة لتربية والتعليم في محافظة القدس و مرشدين مركز الارشاد الفلسطيني

قدم التدريب مرشدو قسم الأسرة والطفولة في مديرية تنمية القدس والموجه المهني للمديرية يعقوب صلاح الدين .

منسق شبكة حماية الطفولة وائل طقاطقة شكر مركز الارشاد على التنسيق لمثل هذه الورش الهامة التي تعمل على نشر المعرفة بنظام التحويل لتحقيق المصلحة فضلى للأطفال.

وأوصى المشاركين في نهاية الورشة بضرورة استمرار الورشات التدريبية و استهداف المدارس بورشات التوعية وتخصيص تدريب لقانون الطفل الفلسطيني(قانون الاحداث).

بدوره أشاد وائل هديب رئيس قسم الإرشاد في التربية و التعليم بجهود مديرية تنمية القدس وبدور مرشدين الحماية وتعاونهم المشترك لخدمة الأطفال وحمايتهم.