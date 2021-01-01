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غزة للصحة النفسية يعقد جلسات إشراف جماعي بالشراكة مع الوكالة الألمانية GIZ

الإثنين 13 سبتمبر 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة للصحة النفسية يعقد جلسات إشراف جماعي بالشراكة مع الوكالة الألمانية GIZ



غزة / سما /

ضمن مشروع الرياضة من أجل الابتسامة – المرحلة الثانية "استكمال" الذي ينفذه برنامج غزة للصحة النفسية بالشراكة مع مؤسسة التعاون الدولي GIZ، قام برنامج غزة للصحة النفسية ببدء تنفيذ جلسات الإشراف الجماعي الداعم للمدربين الرياضيين والمدربات الرياضيات من أربعة مؤسسات وأندية فاعلة في قطاع غزة وهي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نادي مركز خدمات المغازي، نادي الهلال الرياضي بغزة ونادي شباب بيت حانون الأهلي، حيث يقوم المدربون والمدربات بتنفيذ جلسات رياضية مع عدد 500 طفل (272 ولد و 225 بنت) بهدف تحسين الصحة النفسية لديهم في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

 

ويشرف على مجموعات المدربين المكونة من 20 مدرب/ة رياضي/ة (11 رجال، 9 نساء) السيدة/ راوية حمام – مديرة دائرة التدريب والبحث العلمي في البرنامج.

 

وتهدف جلسات الإشراف المهني الداعم التي يقدمها البرنامج للعاملين في مجال الدعم النفسي الاجتماعي إلى توفير بيئة منظمة وداعمة للعاملين للتفكير بدقة في محتويات وإجراءات عملهم والمساهمة في التخفيف من الإرهاق المهني الناتج عن ظروف وضغوط العمل بسبب تعامل الموظفون المباشر مع الفئات المستهدفة والمحافظة على دافعية العاملين لمعرفة كل ما هو جديد، والمساهمة في زيادة مستويات الرضا الوظيفي لديهم.

 

وقد أبدى المشاركون/ات تفاعلا كبيرا في مناقشة المشرفة أ. راوية حمام بالإضافة إلى تعبيرهم عن توقعاتهم الإيجابية بخصوص الاستفادة من هذا النوع من الخدمة التي أجمعوا أنهم بحاجة ماسة إليها في ظل تتابع الأزمات وكثرة ضغوط العمل التي يتعرضون لها أثناء وبعد تدخلهم المباشر مع الفئات المتضررة.

 

وتستهدف جلسات الإشراف 20 مدرب/ة رياضي/ة ضمن المشروع بإجمالي 8 جلسات، ومن المتوقع أن تنتهي الجلسات مع نهاية المشروع - أكتوبر 2021.

#برنامج غزة للصحة النفسية

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