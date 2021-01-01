رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر حول تصاعد المخاوف على مصير الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، بعد إعادة اعتقالهم.

وأبرزت الصحف الثلاث ايضا تأكيد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على أن قضية الأسرى خلقت إحساسا حقيقيا بوحدة شعبنا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

مركزية فتح: اجتماعات متواصلة لحشد الدعم العربي والدولي لقضية أسرانا الأبطال

أبو ردينة: قضية الأسرى خلقت إحساسا حقيقيا بوحدة شعبنا وهي كالقدس رسالة للجميع

الاحتلال يقمع مسيرات في الخليل وبيت لحم وإضراب شامل في جنين وطوباس تضامنا مع الأسرى

18 وفاة و1601 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 1952 حالة تعاف

نادي الأسير: هناك ما يحاول الاحتلال إخفاؤه بشأن ما تعرض له الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

حملة ضد جامعة فوردهام الأميركية لرفضها نشاطا طلابيا مؤيدا لفلسطين

"التعاون الإسلامي" تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير القانونية بحق الأسرى

فلسطيني يصل لأعلى درجة علمية في قيادة طائرات الـ"الجامبو جت"

* "الأيام":

المخاوف تتصاعد على مصير الأسرى بعد إعادة اعتقالهم وتواصل أعمال البحث عن الأسيرين إنفيعات وكممجي

بينيـت: الفـرار مـن "جلبوع" يعكس الترهـل ببعـض مؤسسـات الـدولـة

إطلاق صاروخ على "سديروت" وإصابة 7 إسرائيليين وغارات مكثفة تلحق دمارًا في عدة مواقع بالقطاع

"الأيام" تنشر التفاصيل الكاملة والحرفية لخطة لابيد: "الاقتصاد مقابل الأمن في غزة التنفيذ يتم على مرحلتين خلال عدة سنوات"

إصابات خلال مواجهات في محافظات عدة اقتحام جديد لـ "الأقصى" وإغلاق "الإبراهيمي"

مـركـزيـة "فـتـح": اجـتماعات مـتواصلة لحشد الدعم العربي والدولي لقضية الأسرى

أبو ردينة: قضية الأسرى خلقت إحساسا حقيقيا بوحدة شعبنا وهي كالقدس

غانتس: إيران تسعى لنقل تقنية تصنيع المسيرات إلى القطاع

غزة: الأمم المتحدة تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة

"كورونا" 18 وفاة ورصد 1601 اصابة وشهادة التطعيم شرط لدخول مباني المحاكم

* "القدس":