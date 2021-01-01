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إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد وكفر دان واليامون

الإثنين 13 سبتمبر 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب اليوم الإثنين، عشرات المواطنين في بلدتي اليامون ويعبد وقرية كفر دان بمحافظة جنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر دان فجرا، وداهمت منزل الأسير أيهم كممجي الذي انتزع حريته من سجن جلبوع مع خمسة من رفاقه الإثنين المنصرم، واعتقلت شقيقه عماد، واستولت على هواتف خلوية وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، واعتقلت المواطن قيصر ناصر، وهو ابن عم الأسير أيهم كممجي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وداهمت منزل ذوي الأسير مناضل إنفيعات الذي انتزع حريته من سجن "جلبوع"، وقامت باستجواب أسرته.

واندلعت مواجهات في بلدتي اليامون ويعبد وقرية كفر دان، مع قوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاه الشبان قنابل الصوت والغاز، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق.

#جنين #إصابات #اعتقالات #الاحتلال

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