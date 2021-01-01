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حماس تعقب على القصف الاسرائيلي لقطاع غزة

الإثنين 13 سبتمبر 2021 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على القصف الاسرائيلي لقطاع غزة



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس حازم قاسم ان الاحتلال يواصل محاولاته التغطية على عجزة وفشله بعد عملية نفق الحرية أو وقف انتفاضة الحرية عبر القصف على قطاع غزة.

وأكد في تصريح صحفي أن رد المقاومة في غزة على القصف وحالة الاشتباك مع الاحتلال في كل مدن الضفة والقدس يؤكد تواصل انتفاضة الحرية لاسناد الأسرى الأبطال وعجز الاحتلال عن فرض المعادلات على شعبنا ومقاومته.

من جانبه قال إسماعيل رضوان القيادي في الحركة  ان قصف غزة يدلل على حالة الارباك والتخبط التي يعيشها الاحتلال ومحاولة للتغطية على فشله وترميم صورته المهزوزة بعد عملية نفق الحرية.

#حماس #قصف #غزة #اسرائيل

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