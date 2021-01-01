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حالة الطقس

الإثنين 13 سبتمبر 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

 يطرأ ارتفاع من جديد على على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة الى أعلى بقليل، وتسود أجواء معتدلة صباحاً وغائمة جزئياً وتميل للبرودة قليلاً في الجبال، وتتحول الأجواء الى حارة نسبياً نهاراً بشكل عام في معظم المناطق خصوصاً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً مع غيوم متفرقة في السماء وتميل الأجواء للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تنشط ظهراً وعصراً.

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